Leichtathletik Erftflitzerlauf steigt schon zum 32. Mal in Holzheim

Die Strecke durch die „Natur“ rund um die Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße ist präpariert, die Bahn auf der Stadionrunde ist ohnehin in tollem Zustand, die Holzheimer SG ist bestens vorbereitet für die 32. Auflage ihres Erftflitzerlaufs am Freitag.