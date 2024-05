Leichtathletik Der Lauf um die pinke Gießkanne

Der Lauf der Holzheimer SG geht am Freitag, 21. Juni, in seine 32. Auflage und habe sich, wirbt Scheffler, mit seinem familienfreundlichen Ansatz zum Sommerabendrenner für Läuferinnen und Läufer aus der Region entwickelt. „Dazu zählt nicht nur die Lotterie, eine stimmungsvolle ,Laufanalyse’ bei kühlen Getränken nach der sportlichen Betätigung, sondern Startgeldverzicht für die Bambinis, ein formidables Kuchenbuffet und viele Eltern, die ihre Sprösslinge auch an die Hand nehmen dürfen, wenn die Beine nicht mehr so richtig wollen.“