Leichtathletik : Erftflitzerlauf meldet sich am Freitag zurück

Erftflitzerlauf meldet sich am Freitag zurück

Am Freitag steht der Erftflitzerlauf auf dem Plan. Foto: Andreas Woitschützke

Holzheim Nach den Corona-bedingt vielen Monaten ohne Volksläufe feiern die meisten jetzt ihr Comeback. So auch die Traditionsveranstaltung der Holzheimer SG. Gutes Wetter ist angekündigt.

Die Erfinder des Erftflitzerlaufs von der Holzheimer SG scheinen Glück zu haben. Wenn die als entspannte Sommerabendlauf angelegte Veranstaltung am Freitag nach der Corona-Pause ihr Comeback feiert, kündigen die Meteorologen ausgesprochen freundliches Wettkampfwetter an. Um 17.30 Uhr fällt der erste Startschuss auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße.