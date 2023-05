Fußball-Landesliga Erfolgsserie des SC Kapellen hält an

Eigentlich wollte der SC Kapellen die Bühne seines letzten Heimspiels der Saison nutzen, um den scheidenden Protagonisten vor dem Anpfiff einen gebührenden Abschied zu bescheren. Doch weil für die Gäste des Rather SV im Kampf gegen den Abstieg noch so viel auf dem Spiel stand, wollte der Schiedsrichter das Prozedere nach Meinung der Kapellener Verantwortlichen so verkomplizieren, dass sie sich dazu entschieden, intern in der Kabine ade zu sagen. Immerhin klappte es dann hinterher auf dem Feld mit einem Abschiedsgeschenk in Form eines 2:0 (0:0)-Erfolges gegen den RSV, der sich nun am letzten Spieltag noch mit Fischeln und Unterrath im Fernduell um das Erreichen eines Nichtabstiegsplatzes streiten muss.