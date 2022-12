Rudern Erfolgsregen  für den NRV  bei  der 40. Nikolausregatta

Das erste Rennen mit NRV-Beteiligung absolvierte der Vierer mit Robert McLaren, Aldie McLaren-Schneuly, Levdon Altunyan und Ana Storrer sowie Steuerfrau Nicole Bongartz in der Anfänger-Mixed-Gruppe. In einer Zeit von 21:48 Minuten sicherten sie sich den Sieg. Die Gruppe begann erst im Sommer mit dem Rudern und konnte eine überzeugende Vorstellung zeigen. Im Vierer der Master-Damen gab es für den NRV ebenfalls Grund zum Jubel: Nicole Bongartz als Schlagfrau, Annie Steiner-Gagné, Ann-Christin Schulz und Christina Hollmann sowie Steuermann Dieter Simons im Weihnachtsoutfit näherten sich im Rennverlauf einem früher gestarteten Männerboot an und lagen schließlich mit einer Zielzeit von 20:05 Minuten auf dem Goldrang. Im Damen-Anfänger-Rennen fungierte Bongartz wieder als Steuerfrau für Ann-Gritt Arndt, Ann-Christin Gertzen, Imke Landwehr und Storer. Das seit dem Sommer trainierende Quartett ruderte in 25:12 Minuten auf Platz zwei in ihrer Konkurrenz. Der Männer-Vierer um Norbert Richter, Joachim Henkel, Patrick Harnischmacher und Bernhard Spanke mit Steuerfrau Amelie Düppers setzte sich im Vorfeld eine Zeit von unter 18 Minuten als Ziel. Die Rudergemeinschaft des NRV, des RC Germania und des RV Waltrop unterbot die Marke in 17:23 Minuten deutlich und steuerte mit knapp fünf Sekunden Rückstand auf Platz zwei.