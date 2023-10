Fußball-Landesliga Ein Erfolgserlebnis käme Jüchen gegen Mennrath gerade recht

Die beiden zurückliegenden Spieltage in der Fußball-Landesliga waren alles andere als vergnügungssteuerpflichtig für den Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler. Nach einem Traumstart und einer ersten Leistungsdelle wähnten sich die Jüchener gerade wieder auf dem Weg der Besserung, da brach in Gestalt der unglücklichen 3:4-Heimniederlage gegen Holzheim und des ärgerlichen 2:4 in Amern neues Unheil über sie herein. Deswegen soll es am Sonntag im Duell gegen Victoria Mennrath aus dem benachbarten Mönchengladbach nach Möglichkeit mal wieder ein Erfolgserlebnis geben.