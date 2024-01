Fußball-Kreisliga A Erfolgscoach Björn Hass verlässt im Sommer Vorst

Haas kam 2022 nach dem Abstieg in die Kreisliga B zu den Sportfreunden. Auf Anhieb führte er Vorst zum direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A. Dort ist Vorst als Siebter aktuell der beste Aufsteiger. Auch wenn der 44-Jährige die Erfolgsstory bis zum Sommer weiterschreibt, ist dann Schluss. Privatleben und Familie haben dann erst einmal wieder Vorrang. In Vorst ist man traurig, kann die Entscheidung aber nachvollziehen. Markus Sommer, Sportlicher Leiter der SF, erklärte: „Björn Haas und die Sportfreunde Vorst, das hat von Beginn an zu 100 Prozent gepasst. Als Björn mir seine Entscheidung mitgeteilt hat, war das erstmal ein herber Schlag. Seinen Entschluss kann ich aber nachvollziehen und respektiere ihn natürlich. Björn hat die erste Mannschaft zu einem starken Kreisliga-A-Team geformt. Diese Entwicklung wird sich in der Rückrunde fortsetzen und darauf können wir aufbauen. Dafür möchte ich Björn Haas schon jetzt recht herzlich danken!“