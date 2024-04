Rudern Erfolgreicher Saisonstart für den Neusser Ruderverein

Vor drei Wochen war ihnen auch schon der Sieg auf der Langstreckenregatta in Oberhausen gelungen. In einem Boot mit Ida Tillmann (RC Germania Düsseldorf) und Lisa Mislovic (Uerdinger RC) stellten sie sich in Gent auch im Juniorinnen Vierer-ohne der starken Konkurrenz und erreichten hinter der Kings College School Wimbledon den überaus ordentlichen zweiten Rang. Ebenfalls zu überzeugen wussten die Leichtgewichtsruderinnen aus Neuss: Melina Reinke schloss die Regatta im Einer in einem Feld von 15 Teilnehmerinnen auf dem fünften Platz ab. Am Tag darauf ruderte sie noch auf den zweiten Platz hinter Julia Kocherscheidt vom Essen Werdener Ruderverein. Auch sie profitiert seit dem vergangenen Jahr von der herausragenden Trainingsarbeit von Christian Stoffels im Neusser Hafen.