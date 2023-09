Volleyball Erfolgreicher Oberliga-Start für Volleyballer der Holzheimer SG

Im ART Düsseldorf, der in der abgelaufenen Saison noch eine Etage höher in der Volleyball-Regionalliga spielte, wartete für den Oberliga-Aufsteiger Holzheimer SG zum Saisonauftakt direkt ein Hochkaräter. Dieser wurde allerdings in der Halle in Allerheiligen ausgetragen, da in der eigentlichen Heimspielstätte an der Aurinstraße ein technischer Defekt das Spielen nicht zuließ. Nach 84 Minuten Spielzeit gelang der HSG gegen die Düsseldorfer ein glatter 3:0-Erfolg (25:21, 25:22, 25:22).