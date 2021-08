Handball : Erfolgreicher EM-Auftakt für Talente des TSV Bayer

Aron Seesing spielt mit zwei weiteren Dormagenern aktuell für Deutschland bei der U19-Europameisterschaft. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Am klaren Sieg der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Russland hatten drei Handballer aus Dormagen ihren Anteil. Wäre es optimal gelaufen, hätten es sogar vier sein können.

Dass der TSV Bayer Dormagen allen Grund hat, auf seine Nachwuchshandballer stolz zu sein, zeigten im Sommer wieder die Erfolge der beiden ältesten Jahrgänge. Während die B-Jugend den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft belegte, drang die A-Jugend sogar bis ins Finale vor, wo erst gegen die überragenden Füchse Berlin Endstation war. Aus dieser Mannschaft kommt jetzt der nächste Beleg für die gute Jugendarbeit am Höhenberg. In Aron Seesing, Lennart Leitz und Sören Steinhaus schafften gleich drei Spieler den Sprung in die U19-Nationalmannschaft, die am Donnerstag mit einem 35:27 (15:10)-Sieg gegen Russland in die U19-EM in Kroatien startete.

Und es hätten sogar vier TSV-Talente sein können, die bei der Europameisterschaft dabei sind, wenn sich Lucas Rehfus während der Vorbereitungsmaßnahmen nicht an der Schulter verletzt hätte. So nahm U19-Bundestrainer Martin Heuberger nach dem letzten Vorbereitungslehrgang Anfang August eben „nur“ ein Dormagener Trio mit in das endgültige Aufgebot für die kontinentalen Titelkämpfe auf.

Beim Turnierauftakt gegen Russland konnten die drei Dormagener schon mal auf sich aufmerksam machen. Lennart Leitz brachte immerhin drei von vier Versuchen im gegnerischen Tor unter, Kreisläufer Aron Seesing und der Rückraumlinke Sören Steinhaus konnten jeweils einen Treffer erzielen. Ihre zweite Bewährungsprobe hatten die Deutschen übrigens am späten Freitagnachmittag im Gruppenspiel gegen Norwegen. Letzter Gegner der Vorrunde C ist am Sonntag um 14.30 Uhr die Mannschaft aus Dänemark. Alle Spiele werden live auf sportdeutschland.tv übertragen.