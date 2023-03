Leichtathletik Erfolge bei drei Laufveranstaltungen

Die TG Neuss reiste mit elf Aktiven zum zweiten Teil der Winterlaufserie nach Duisburg und feierte gleich drei Altersklassensiege, allesamt in der kleinen Serie, die dieses Mal eine 7,5 Kilometer lange Strecke bereithielt. In der W35 setzte sich Sabrina Stauten in 33:02 Minuten durch, in der W50 hatte Claudia Schmitz mit neuer Bestzeit von 32:12 Minuten die Nase vorne und in der W60 gewann Belinda Wilke, die mit 34:18 Minuten ihre Zeit aus dem Vorjahr noch mal unterbot. In der großen Serie ruhten über 15 Kilometer die Hoffnungen der TG auf eine gute Platzierung auf Guesch Hagos, der beim ersten Teil der Winterlaufserie die zehn Kilometer als knapper Zweiter in 33:09 Minuten gelaufen war. Diesmal bekam er aber in der Spitzengruppe liegend muskuläre Probleme und musste abreißen lassen. Als 16. der Gesamtwertung und Dritter der M40 kam er in 54:46 Minuten ins Ziel. Schon bald dahinter als 20. Gesamt und vierter der M40 folgte Triathlet Matthias Rück in 55:25 Minuten. Nach den zwei Durchgängen sieht es für sechs Aktive der TG besonders günstig aus, sie haben berechtigte Hoffnungen auf einen Treppchenplatz in der Seriengesamtwertung.