Dormagen in der Vorbereitung Entwicklung der TSV-Handballer auf gutem Weg

Nach einer temporeichen ersten Hälfte nahm Bauer die starke Offensive seiner Schützlinge wohlwollend zur Kenntnis, erkannte aber in der Defensive noch einige Defizite: „Insgesamt bin ich zufrieden mit der Entwicklung, die wir in den Spielen machen. Das Tempospiel hat mir wieder sehr gut gefallen. In der Abwehr sitzt die Systematik sehr gut. In der Zweikampf-Härte haben wir auf jeden Fall noch Reserven. Im Angriff haben wir im Großen und Ganzen aber gute Entscheidungen getroffen.“ Bis auf eine kleine Schwächephase brannte nach der Pause nichts mehr an. „Mir war aber wichtig, dass wir in der Phase, in der es enger wird, weiter mutig und bei unserem Plan bleiben und weiter hohes Tempo gehen“, sagte Bauer. Die TSV-Tore: J. Schmidt (1), Sondermann (2), Reuland (3/1), Böckenholt (2), Kriescher (4), Strosack (4), Schroven (2), Köster (2), Steinhaus (8), Boehnert (5), Senden (3).