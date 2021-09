Tischtennis : Holzbüttgens Damen verspielen Führung

Neuzugang Rachel Gerarts (hinten) feierte mit zwei Einzelsiegen einen glänzenden Einstand in Holzbüttgen. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Über das 5:5 an eigenen Tischen gegen die hoch gehandelte Mannschaft von Hannover 96 freute sich bei der DJK niemand. Auch die Oberliga-Herren spielten nach einem Vorsprung gegen Brühl-Vochem „nur“ remis.

Die Stimmung war geknickt. Nach rund drei Stunden Spielzeit war keine Freude darüber zu spüren, dass man gegen ein Top-Team der Liga einen Punkt geholt hat. Der Grund war ganz einfach. Nach einer 5:3-Führung war der Sieg für die Damen der DJK Holzbüttgen bei der Heimpremiere gegen Hannover 96 zum Greifen nahe. „Dieses Unentschieden fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte DJK-Kapitänin Jana Vollmert. An Neuzugang Rachel Gerarts lag es nicht. Die Niederländerin feierte ein glänzendes Debüt im DJK-Trikot und gewann im Spitzenpaarkreuz beide Einzel. „Es hat mir viel Spaß gemacht wieder vor Zuschauern zu spielen. Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden“, so die neue Nummer zwei der DJK. Mit dem gleichen Ergebnis endete auch die parallel verlaufende Partie in der Herren-Oberliga zwischen der DJK und dem TTC BW Brühl-Vochem.

In der 3. Liga mussten die Kaarsterinnen neue Doppel finden. Keine leichte Aufgabe. Zum einen wurden in der Vorsaison wegen Corona gar keine Doppel gespielt, zum anderen ist Rachel Gerarts für Lisa Scherring neu ins Team gekommen. Die Unsicherheiten waren vor allem der neugebildeten Paarung Gerarts/Vollmert anzumerken, die sich in drei Sätzen gegen Hajok/Heidelberg geschlagen geben mussten. Auch dem Duo Mühlbach/Dziadkowiec war es zu Beginn anzumerken, dass sie länger nicht zusammengespielt hatten. Sie kämpften sich nach 0:1- und 1:2-Satzrückstand aber zurück ins Spiel und setzten sich nach einer stetigen Steigerung mit 11:8 im Entscheidungssatz durch.

Info DJK-Reserve startet mit einer Niederlage Niederlage In der Regionalliga-Auftaktpartie bei WRW Kleve II unterlagen die DJK Holzbüttgen II mit 2:8. „Die Klever Aufstellung war eigentlich gut für uns, aber wir haben alle knappen Spiele verloren“, sagte DJK-Kapitänin Sandra Förster. Lediglich Anna Schouren war mit zwei Siegen gegen Annika Meens und Lea Vehreschild erfolgreich. Chiara Pigerl schrammte zweimal knapp an einem Sieg vorbei. Im Doppel unterlag sie gemeinsam mit Verena Hinrichs (gegen Vehresschild/Meens) mit 6:11 und im Einzel gegen Maria Beltermann mit 10:12 im Entscheidungssatz. Talente Das Team aus Kleve war mit drei sehr jungen Spielerinnen (Mara Lamhardt, Lea Vehreschild, Annika Meens) und der erfahrenen Maria Beltermann angetreten. Verena Hinrichs verlor gegen Beltermann und Lamhardt jeweils in vier Sätzen, genauso wie Sandra Förster, die sich gegen Vehreschild und Jugendspielerin Meens geschlagen geben musste. Auf der Hinfahrt wurde das DJK-Quartett auf der Autobahn von der Polizei gestoppt. „Die haben wohl gedacht, wir kommen aus Holland“, so Förster. Als Erklärung für die Niederlage sollte der unfreiwillige Stopp aber nicht herhalten. Für das Team aus Kleve war es bereits das zweite Spiel. Zum Auftakt gab es ein 3:7 gegen Hövelhof.

Im Einzel zeigte Mühlbach dann eine starke Vorstellung und gab beim 11:8, 11:5 und 11:7-Erfolg gegen Katerina Cechova keinen Satz ab. Spannend verlief die Partie zwischen DJK-Neuzugang Rachel Gerarts und Hannovers Nummer eins, Caroline Hajok. Im fünften Satz stand die Begegnung dann auf einmal auf Messers Schneide, ehe sich die Niederländerin mit 13:11 durchsetzte und ihr Team mit 3:1 in Führung brachte. Im unteren Paarkreuz baute Martyna Dziadkowiec, die am Sonntag ihren 26. Geburtstag feierte, durch einen 3:0-Erfolg gegen Madlin Heidelberg die Führung auf 4:1 aus. Jana Vollmert hatte dagegen große Probleme, sich auf die Spielweise ihrer Gegnerin Maria Panarina einzustellen. Gegen die russische Linkshänderin fand Vollmert keine Mittel und musste sich am Ende deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

Beim Zwischenstand von 4:2 folgte das Top-Duell zwischen Valerija Mühlbach und Caroline Hajok. Nach zwei knapp verlorenen ersten Sätzen brach die Ukrainerin im dritten Durchgang völlig ein und hatte dem druckvollen Spiel von Hajok nichts mehr entgegenzusetzen. Rachel Gerarts bestätigte die gute Leistung ihres ersten Einzels. Gegen Cechova ließ sie von Beginn an nichts anbrennen und gewann klar in drei Sätzen. Es sah immer noch gut aus, 5:3-Führung. Dann verloren aber Martyna Dziadkowiec (gegen Panarina) und Vollmert (gegen Heidelberg) ihre Duelle, so dass am Ende nur das Remis übrigblieb.