Fußball-Landesliga Englische Woche Teil zwei steht für Kapellen, Jüchen und Holzheim an

Das Erstaunliche bei den Jüchenern: Trotz der teils dramatischen Personallage bietet der Kader so viel Qualität, dass es Trainer Marcel Winkens immer wieder schafft, eine schlagkräftige Startelf auf den Platz zu stellen, die in der Lage ist, die Weichen in Richtung Erfolg zu stellen, bevor die Körner endgültig verbraucht sind. So gelang unter anderem auch ein 2:0-Sieg beim Tabellenführer 1. FC Monheim. Nach dem 5:1-Heimsieg am Gründonnerstag gegen Süchteln und dem dritten Kreispokalsieg in Serie gegen Gnadental am Ostermontag folgte am vergangenen Sonntag der 2:1-Sieg beim VfB Hilden II, der die Jüchener vorläufig auf Platz eins der Rückrundentabelle katapultierte. Sogar der SC Kapellen, der im Gesamttableau aktuell auf Relegationsplatz zwei rangiert, ist nur noch fünf Punkte entfernt. Geht da vielleicht noch etwas in Sachen Aufstieg?