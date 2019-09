Frauenhockey : Energieleistung bringt HTC beim Aachener HC den Sieg

Neuss Schützlinge von Trainer Matthias Gräber trotzen ihren personellen Problemen.

Der Coach hatte die Spielweise an die dürftigen Rahmenbedingungen abgepasst. „Wir haben mehr auf Spielkultur gesetzt“, verriet er grinsend. Im Klartext: „Unsere Prämisse war hoch und hart.“ Der Ausflug ins Rustikale, eigentlich gedacht, um Kraft zu sparen, war so erfolgreich, dass Gräber nun sogar darüber nachdenkt, „ob wir das jetzt nicht immer so machen.“ Mit einer argentinischen Rückhand brachte Nele Weinitschke die Gäste in der 20. Minute in Führung. Auch in der Folge bestimmten die schwarz-weißen Ladies das Match. Und das gefiel ihrem Trainer ausnehmend gut: „Alle haben sich voll reingehängt. Unsere Konter saßen und auch in der Verteidigung passte es. Ich glaube, Aachen hat im ganzen Spiel nur dreimal auf unser Tor geschossen.“ Trotzdem dauerte es noch bis ins letzte Viertel, ehe die gesundheitlich ebenfalls schwer angeschlagene Lena Grein auf Vorlage von Stella Seeger mit dem überfälligen Treffer zum 2:0 (47.) alles klarmachte.