Leichtathletik : Energie-Cross sorgt für strahlende Gesichter

Der Energie-Cross lockte am Samstag so viele Läufer und Läuferinnen wie schon lange nicht mehr an die Viehstraße. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Mit genau 439 Teilnehmern sorgte die Laufveranstaltung der SG Neukirchen/Hülchrath für das beste Ergebnis seit etlichen Jahren.

Ganze 108 Nachmelder enterten am Samstag das Vereinsgelände an der Viehstraße, was bei den Verantwortlichen der SG Neukirchen/Hülchrath gleichermaßen für Verwunderung und Freude sorgte. „Bei dem frühlingshaften Wetter habe ich zwar mit etlichen Nachmeldungen gerechnet, aber diese Rekordzahl hat mich dann doch ziemlich überrascht. Zwischenzeitlich gingen sogar die Nachmeldezettel aus“, verriet Veranstaltungsleiter Bernd Juckel. Die Nachmeldungen pulverisierten zusammen mit den 331 Vorabanmeldungen die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr und ließen den beliebten Crosslauf zu einem Fest der Lauffreunde werden – bei fast schon zu perfekten Bedingungen. Denn die 1700 Meter lange Strecke, die gut einsehbar über die Vereinsanlage führte, war vom Regen der Vortage längst abgetrocknet und verlor durch die angenehmen Temperaturen und den wärmenden Sonnenschein fast schon den „Cross-Charakter“, so dass sogar der Vorschlag, die Strecke durch die Feuerwehr nachzuwässern, zwischenzeitlich im Raum stand.

Davon sahen die Veranstalter jedoch mit Blick auf die Laufzeiten ab, was sich spätestens im unerwartet hochkarätigen „Sparkassencross“ über 5,1 Kilometer bemerkbar machte. Der Vorjahressechste und ein Nachmelder mischten den Hauptlauf bei den Männern – auch zur Überraschung von Mitfavorit Rachid Soufi – mächtig auf. „Eigentlich wollte ich hier gewinnen. Dass die Konkurrenz so groß ist, damit habe ich nicht gerechnet“, sagte der Läufer des TSV Bayer 04 Leverkusen, der sich am Ende mit dem fünften Rang begnügen musste. Den Sieg bei den Männern machten nämlich zwei Jungspunde unter sich aus: Tom Thiemann von der LG Brillux Münster (Jahrgang 1999) lief im Vorjahr noch auf Rang sechs, lieferte sich dieses Mal jedoch mit Leander Ihle vom LAZ Puma Rhein-Sieg (Jahrgang 2002), der sich erst 30 Minuten vor dem Start anmeldete, ein heißes Duell um den ersten Platz. Am Ende behielt Thiemann in der Zeit von 17:28 Minuten die Nase vorn. Ihle „trudelte“ mit zehn Sekunden Rückstand als Zweiter ein. Bei den Frauen landete ebenfalls eine Läuferin der LG Brillux Münster ganz oben auf dem Treppchen. Klara Koppe dominierte die Frauenkonkurrenz und überquerte die Ziellinie in 18:40 Minuten mit mehr als einer Minute Vorsprung vor ihrer Vereinskollegin und Vorjahressiegerin Frederika Straeten. Als erste Läuferin aus dem Rhein-Kreis Neuss kam Petra Maak von der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen als Fünfte der Gesamtwertung ins Ziel (21:11 Minuten).