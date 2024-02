Leichtathletik Ein Jubiläum ganz ohne Orkan

Ja zum Energie-Cross haben bis zum Meldeschluss am Sonntagabend knapp 300 Hartgesottene gesagt. „Zu den 367 Finishern im Vorjahr ist also noch etwas Luft nach oben“, sagt Willy Helfenstein, der dem Klassiker ebenso unverbrüchlich verbunden ist wie Bernd Juckel und Christian Döhmelt an der Spitze des Orga-Teams. Das könnte an den Auswirkungen der Karnevalstage liegen, vermutet er, oder am vielen Regen zuletzt. Er mag indes ebenfalls nicht ausschließen, dass der Name Energie-Cross nicht wirklich sexy rüberkomme. „Vom Begriff her klingt das halt ein wenig altbacken.“ So locken Extrem-Schlammschlachten unter dem Label „StrongmanRun“ regelmäßig mehr als 10.000 feierwütige Querfeldein-Enthusiasten an. Ob die auch die wesentlich beschaulichere Veranstaltung in Neukirchen in (Party-) Stimmung bringen könnte, ist mehr als fraglich, fest steht für Helfenstein allerdings: „Crossläufe verbessern zum Einstieg in die Saison die Kraftausdauer und Laufkoordination und stärken Sehnen und Bänder, was das Verletzungsrisiko erheblich senkt.“