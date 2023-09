Skaterhockey-Bundesliga Endspurt für Crash Eagles Kaarst

Aber auch wenn die Rams derzeit nicht die Qualität vergangener Tage haben, wird das eine knifflige Aufgabe. Zum einen haben die Düsseldorfer jüngst mit dem Heimsieg gegen Tabellenführer Krefeld bewiesen, was sie punktuell zu leisten imstande sind und liegen als Sechster klar auf Play-off-Kurs, zum anderen ächzen die Kaarster wie schon die gesamte Saison unter großen Personalproblemen. Auch am Samstag müssen die Adler wieder auf einige Akteure verzichten. In Thimo Dietrich, Felix Wuschech, Dominick Thum, Anthony Riller, Daniel Schneider und dem noch gesperrten Nils Lingscheidt fehlen gleich sechs Stammkräfte. Erschwerend kommt hinzu, dass die zweite Mannschaft am selben Tag gefordert ist und auch die Junioren in Bissendorf spielen, es also schwer wird, die Erstvertretung personell zu unterstützen. „Die Voraussetzungen sprechen für ein knappes Spiel“, sagt CEK-Coach Andre Ehlert. In der kleineren Düsseldorfer Halle gewann Kaarst seinerzeit das Hinspiel mit 8:5.