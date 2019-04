Fußball : Pokalendspiel als Fest für den ganzen Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Im Rahmen der Feiern zum 100-jährigen Bestehen des SV Bedburdyck/Gierath trifft Kapellen auf den 1. FC Grevenbroich-Süd.

Vielleicht sollte der Fußballkreis 5 Grevenbroich mal darüber nachdenken, seine ergreifend unterentwickelte Öffentlichkeits- und Pressearbeit in die Hände von Oliver Seibert zu legen. Denn dem eigentlich als Trainer für den Landesligisten SC Kapellen zuständigen Ex-Keeper gelingt es mit seinem Enthusiasmus fast spielend, Lust auf das Kreispokalendspiel am Ostermontag (Anstoß 16 Uhr) auf der Sportanlage des SV Bedburdyck/Gierath an der Gierather Straße zu machen. Dort trifft Seibert mit seinen Kickern auf den kecken A-Kreisligisten 1. FC Grevenbroich-Süd.