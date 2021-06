Saisonstart : Endlich wieder Medenspiele im Tennis

Dauerbrenner: Wolfgang Dittrich geht mit den Herren 70 des TC Blau-Weiß Neuss in der Regionalliga West an den Start. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis Leicht verspätet zwar, aber mit großer Vorfreude starten am Samstag die Vereine im Tennisverband Niederrhein in die Saison. Sie war im Vorjahr coronabedingt als „Übergangssaison“ gespielt worden – mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger.

Rückblick: Am 1. April verkündete der Tennisverband Niederrhein auf seiner Homepage https://www.tvn-tennis.de: „Aufgrund der Pandemie-Entwicklung – insbesondere der Reisebeschränkungen, Quarantäne- und Hygienevorschriften – und den daraus resultierenden fehlenden Vorbereitungsmöglichkeiten der Spieler*innen hat der SAS des TVN in einer Zoomkonferenz beschlossen, einen neuen Spielplan für den Verband, die Bezirke und die Kreise zu erstellen. Frühester Spielbeginn ist nun der 1. Juni 2021.“

Nun, das hat nicht ganz geklappt, aber der Freude bei Henning Pauwels, der im März 2020 nach fast zwei Jahrzehnten Helmut Keck als Vorsitzender des Tenniskreises Neuss abgelöst hatte, tut das keinen Abbruch. „Denn nachdem die Durchführung der Wintermedenspiele nicht gestattet war und gar kein Tennis gespielt werden durfte, bin ich umso froher, dass wir am Samstag mit den Sommermedenspielen beginnen können.“ Und er sieht die Vereine an Rhein, Erft und Niers bereit, „auch wenn zur Vorbereitung auf vielen Anlagen nur Einzel gespielt werden durfte.“ Weil der 7-Tage-Inzidenz-Wert mittlerweile jedoch unter 20 gesunken ist, sind auch Doppelpartien wieder erlaubt. Fast genauso wichtig ist für den Vorsitzenden, dass auf den Klubanlagen sowohl Außen- als auch Innengastronomie ohne negativen Schnelltest möglich ist. „Das gesellige Beisammensein wird nämlich von vielen Spielerinnen und Spielern neben der sportlichen Tätigkeit als wichtiger Bestandteil gesehen.“

Wie sehr die die Aktiven ihr Hobby vermisst haben, zeigt für Pauwels der Blick auf die Meldezahlen, „im Vergleich zum Vorjahr haben am Niederrhein über 100 Mannschaften mehr ihr Interesse an der Medenrunde angemeldet.“ Als Vorstandsmitglied im TC Vorster Wald hat er inzwischen zwar die Erfahrung gemacht, dass sich einige Teams vor allem aus terminlichen Gründen doch wieder zurückgezogen hätten, aber an der grundsätzlich positiven Stimmung vermag das in seinen Augen nichts zu ändern.