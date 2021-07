Fußballkreis Grevenbroich/Neuss : Ende der Auswärtstorregel noch kein Thema

Rhein-Kreis Die Entscheidung der UEFA kann Auswirkungen hinunter bis in die niedrigsten Amateurklassen haben, wenn es Entscheidungsspiele gibt. Auf Verbands- und Kreisebene steht aber aktuell eine andere möglich Regeländerung im Fokus.

Als das Exekutivkomitee des europäischen Fußballverbandes UEFA Ende Juni entschied, dass bei den europäischen Wettbewerben Champions League, Europa League und der Europa Conference League schon für die neue Saison die sogenannte Auswärtstorregel nicht mehr gilt, hat sich dort sicher niemand Gedanken darüber gemacht, ob das auch Auswirkungen bis hinunter in die Fußballkreise in Deutschland hat. Doch auch wenn es nur selten vorkommt, es gibt sehr wohl Situationen, in denen die 1965 eingeführte Regel auch im deutschen Profi- und Amateurfußball angewendet wird.

Am bekanntesten sind wohl die Relegationsspiele nach der regulären Saison, wenn es gilt, in zwei Spielen über Auf- und Abstieg zu entscheiden. Dann gilt sowohl in Profi- als auch in Amateurligen bislang, dass bei Gleichstand nach zwei Partien die Mannschaft als Sieger gewertet wird, die mehr Tore auf des Gegners Platz erzielt hat. „Wie wir im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss damit umgehen, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß zwar, dass die Regel in anderen Fußballkreisen zur Anwendung kommt, bei uns aber nicht. Bei uns werden solche Entscheidungen nicht in Hin- und Rückspiel herbeigeführt“, sagt Reinhold Dohmen, Vorsitzender des Kreisfußballauschusses. Beim Fußballverband Niederrhein (FVN) ist das Thema zwar schon angekommen, es besitzt auch auf Landesebene allerdings so wenig Relevanz, dass erst noch darüber gesprochen werden muss. Was den FVN aktuell viel mehr beschäftigt, sind die Überlegungen, auch den Amateurmannschaften in der nächsten Saison fünf Auswechslungen zu ermöglichen. Darüber soll zeitnah der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) befinden.