Radsport : Alles dreht sich um Emanuel Buchmann

Neuss Emanuel Buchmann ist der Star, doch die anderen 44 Fahrer im Eliterennen der 18. Tour de Neuss am heutigen Mittwochabend sind alles andere als Staffage. Mit neun Pro-Tour-Fahrern, davon vier, die direkt aus der Tour de France auf die Kaiser-Friedrich-Straße kommen, ist das Starterfeld bestens bestückt.

Erst die Absagen: Rick Zabel, der die Tour de France vorzeitig wegen den Folgen einer schweren Grippe verlassen musste, und Lennard Kämna, der in der letzten Tourwoche mit beherzten Auftritten bei den schweren Bergetappen (einmal Vierter, einmal Sechster) für Aufsehen gesorgt hatte, meldeten sich krank. So ein bisschen hat Markus Fothen Verständnis dafür: „Ich weiß, wie das ist, wenn du oben in den Pyrenäen oder Alpen angekommen bist und denkst: Ich steige nie mehr auf ein Rad.“

Dann die Zusage: Emanuel Buchmann kommt tatsächlich nach Neuss. Der 26-Jährige aus dem Team Bora-Hansgrohe, als Vierter der Gesamtwertung der neue Liebling der deutschen Radsportfans, bestätigte persönlich im Telefonat, was sein Sportlicher Leiter Enrico Poitschke schon avisiert hatte. „Er verbringt zwei Tage bei seiner Familie und kommt dann nach Neuss,“ sagt Fothen. Das Tolle an der Geschichte: Der von vielen Veranstaltern umworbene Buchmann wird in Deutschland nur zwei der so genannten Nach-Tour-Kriterien bestreiten: am Mittwoch in Neuss, am Sonntag in Bochum.