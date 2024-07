Basketball-Euro in Portugal Drei Tigers aus Neuss für Deutschland im Einsatz

Am Donnerstag hebt der Flieger Richtung Porto ab, von da geht es mit dem Bus ins nur zehn Kilometer entfernte Matosinhos. Die Hafenstadt ist wegen ihrer lebhaften Brandung vor allem bei Wellenreitern, Bodyboardern und Kitesurfern beliebt. Doch nach Outdoor-Spaß steht den deutschen Basketballerinnen der Sinn nicht unbedingt. Marija Ilic, Johanna Huppertz & Co. sind bereits am Samstag (Anpfiff 19 Uhr) gefordert, wenn es im ersten Match der Vorrundengruppe C gegen Serbien geht. Am Tag darauf ist ab 19 Uhr Portugal der Gegner, der folgende Montag sieht das Duell mit Italien (14 Uhr). Qualifiziert haben sich 16 in vier Gruppen aufgeteilte Teams – die beiden schlechtesten steigen am Ende in die Division B ab. Das Finale ist für den 11. August angesetzt. Die meisten Titel in dieser Altersklasse hat die ehemalige Sowjetunion (11) geholt, es folgen Spanien (17 Mal unter den besten drei Nationen) und Russland (je 5).