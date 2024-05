Leichtathletik in Dormagen EM in Rom kein Thema mehr für Tanja Spill

Eigentlich wollte sich 800-Meter-Spezialistin Tanja Spill in der vergangenen Woche bei den internationalen Leichtathletik-Meetings in Eisenstadt (Österreich) und Brüssel (Belgien) einen Startplatz für die Europameisterschaften in Rom sichern, doch wieder einmal spielte die Gesundheit der Athletin des TSV Bayer Dormagen nicht mit. Wegen nicht näher spezifizierter Probleme musste sie beide Rennen absagen.