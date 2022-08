Leichtathletik-EM : Tanja Spill verpasst trotz mutiger Attacke Halbfinale

München Doch die European Championships in München sind nach ganz schwieriger Saison das Highlight für die 800-Meter-Läuferin des TSV Bayer Dormagen.

Für die Dormagenerin Tanja Spill lief die Saison alles andere als rund. Der Start bei den European Championships in München endete zwar schon im Vorlauf, ist für sie aber trotzdem ein versöhnliches Ende. 2:04,60 Minuten, 28 Hundertstel hinter Platz drei. Dieser hätte die Qualifikation fürs Halbfinale bedeutet. So endet der Auftritt von Tanja Spill über 800 Meter bei den Europameisterschaften in München schon nach der Vorrunde. Klingt erstmal nicht so super, aber mit Blick auf ihren schwierigen Saisonverlauf sagt sie: „Damit muss ich zufrieden sein!“