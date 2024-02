Säbelfechten EM-Bronze für Dormagenerin Felice Herbon in Neapel

Schon durch mit ihren Wettkämpfen ist in Italien die Altersklasse U17. Leonard Weber, der als 15-jähriger auch noch in den kommenden Saison bei den Kadetten an den Start gehen kann, wurde Siebter. Sehr zur Freude von Nachwuchs-Bundestrainer Tom Möller. Sein Schützling musste sich erst im Viertelfinale dem späteren Europameister Leonardo Reale (Italien) mit 7:15 geschlagen geben. Julian Maklakov, der weiterhin für die BTG Bielefeld auf die Planche steigt, aber das Sportinternat Knechtsteden besucht und am Höhenberg trainiert, schaffte es auf den 20. Rang. Mit der Mannschaft kam das Duo an der Seite von Gideon Schumacher (FR Nürnberg) und Karl Dünger (FC Würth Künzelsau) auf Platz acht. Der deutliche 45:21-Erfolg über Tschechen brachte sie in die Runde der besten Acht. Dort erwies sich Ungarn beim 38:45 als zu stark. Auch die anschließenden Platzierungsgefechte gegen Spanien (39:45) und die Ukraine (29:45) gingen verloren.