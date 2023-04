Ringen Ein EM-Auftritt mit Handikap

Bellscheidt sitzt dagegen am Donnerstag im Flieger, was die schon seit Wochenanfang laufenden nationalen Titelkämpfe für ihn zu einer schnellen Nummer macht. „Kurz und schmerzlos“, sagt er schmunzelnd, so hat er es eigentlich am liebsten. „Klar, wenn du früher anreist, hast du Gelegenheit, dich in Ruhe zu akklimatisieren. Eine späte Anreise hat aber den Vorteil, dass du dir nicht so viele Gedanken machen kannst, das bringt nämlich sowieso nichts.“ Seine Zielsetzung ist moderat: „Ich bin einer der Jüngsten, will einfach eine gute Leistung bringen.“