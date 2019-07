Galopp : Katja Gernreich schreibt weiter an ihrer Erfolgsserie

Uli Baltromei und Ulli Timmermann am 01.09.2017 auf der BBAG-JŠhrlingsauktion in Iffezheim Copyright by Marc Ruehl - Veroeffentlichung nur gegen Honorar (zzgl.MwSt), Namensnennung und Beleg, Bank Routing Number: BIC GENODED1PAF, Bank Account Number: IBAN DE04 3706 2600 1201 6180 17, Steuer-Nr.: 203/5266/0306, Ust_Id_Nr.: De 100281417, Zur Gaulshuette 29, 50181 Bedburg, Phone: +49-(0)2272-83351, www.marcruehl.com, info@marcruehl.com, No Model Release, Abtretung von Persoenlichkeitsrechten der abgebildeten Person/Personen liegen nicht vor. Speichern in Bilddatenbanken oder Vervielfaeltigung ist ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Foto: Marc Ruehl/Maximilian Koch / marcruehl.com

Neuss Die Neusser Galopper-Trainerin siegt zum Auftakt der Rennwoche in Bad Harzburg mit der Stute Vertical Rhythm und Ulrike Timmermann im Sattel.

Das Besondere am Sieg der Neusser Stute aber ist ihre Reiterin: Die aus Bremen stammende Ulrike Timmermann hat in diesem Jahr drei Rennen mit Baroca in Magdeburg und Hamburg und nun mit Vertical Rhythm in Bad Harzburg hintereinander gewonnen. Die 44-jährige hat eine Pause seit dem 19. Oktober 2012 hinter sich, in der sie keine Rennen ritt. Der Grund sollen Gewichtsprobleme gewesen sein. In Harzburg wog sie 61 Kilogramm aus. In den sieben Jahren ihrer Pause als Rennreiterin war sie in zahlreichen anderen Funktionen dieses Sports aktiv: als Besitzertrainerin, Züchterin und was es sonst noch so alles gibt.