Basketball : Elephants gehen in Dorsten unter

Grevenbroich Im ersten von zwei Finalspielen um den WBV-Pokal verlieren die Basketballer aus Grevenbroich in Dorsten mit 67:90.

Ist der Traum vom vierten Gewinn des WBV-Pokals für die NEW’ Elephants schon geplatzt? Wahrscheinlich! Denn nach der schmerzlich deutlichen 67:90-Niederlage am Freitagabend bei der BG Dorsten müsste jetzt am Sonntag (20 Uhr, Sporthalle am Torfstecherweg in Gustorf) schon ein Basketball-Wunder her.