Basketball Elephants spielen gegen den Trend

Weil Trainer Ken Pfüller die zurückliegenden Pleiten gegen die TG Düsseldorf und in Stürzelberg nicht nur an der Psyche seiner zuvor eben auch 13 Mal siegreichen Jungs festmachen will, hat er die Spielpause genutzt, „um Anpassungen an unserem Spielsystem vorzunehmen.“ Mit Erfolg. Die im klar gewonnenen Testmatch gegen den allerdings nicht in Bestbesetzung angetretenen Ligarivalen Südwest Baskets Wuppertal gezeigte Leitung lässt den Coach optimistisch ins Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Gustorf) gegen den brandgefährlichen TuS Hilden gehen. „Ich glaube, jetzt haben alle verstanden, dass wir nur dann richtig gut sind, wenn wir 100 Prozent reinbuttern.“ Das Duell mit Hilden dürfte zeigen, ob der Tabellenführer den ausgerechnet seit dem Triumph im Top-Spiel gegen die RheinStars Köln II zu beobachtenden Negativtrend überwunden hat. Im Hinspiel bereitete das von der auch schon in der Schlossstadt tätigen Nadine Homann trainierte Team den Grevenbroichern Probleme. Erst im letzten Viertel nahm der 78:58 Formen an. Zu überraschen wusste das Pfüller nicht. „Das ist eine solide, starke Truppe“, stellt er mit Blick auf Routiniers wie Marko Lovric und Marcus McLaurin fest. Einen Schönheitspreis gebe es nicht zu gewinnen, fügt er an: „Jetzt wird sich zeigen, ob wir aus unserem Loch rausgekommen sind. Für uns geht es nur darum, die letzten sieben Spiele zu gewinnen.“