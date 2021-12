Basketball : Elephants schlagen in heimischer Halle den Tabellenführer

Grevenbroich John Murry (33 Punkte) und Filip Serwatka (31) führen die Korbjäger aus der Schlossstadt zu einem 105:98-Erfolg über die BBG Herford.

Gegen die nur zu acht angereisten Ostwestfalen, die im Spiel auch noch den Ausfall des Ex-Grevenbroichers Dainius Zvinklys (Rückenprobleme) zu verkraften hatten – dem Schlusslicht fehlte Thabiso Mkwanazi –, nutzten die Gastgeber einfach die Gunst der Stunde. „Irgendwie ist alles für uns gelaufen“, sagte Trainer Ken Pfüller. Ohne Zvinklys verloren die in dieser Saison zuvor nur von Bonn bezwungenen Herforder auch ihr Monopol unter den Brettern. Dzemal Selimovic übernahm (18 Rebounds), fürs Punkten war wie immer John Murry (33) zuständig. Diesmal erhielt er allerdings Unterstützung von Filip Serwatka, der in seinem zweiten Einsatz für die Elephants 31 Zähler (4/8 Dreier) markierte. Daneben trafen auch Selimovic und Bastian Becker (je 12) zweistellig. Pfüller: „Immer dann, wenn Herford getroffen hat, kann direkt die Antwort.“

Weiter geht es für Grevenbroich nun mit zwei Spielen gegen den SV Haspe 70: am Mittwoch (20.15 Uhr) in der ersten Runde des WBV-Pokals in Hagen und am Samstag (19.30 Uhr) zum Liga-Rückrundenstart im heimischen Gustorf.