Basketball Elephants marschieren wieder

Beim Lokal- und Ligarivalen TG Stürzelberg wusste derweil Trainer Philipp Schnelle nicht wirklich, wie er mit der 81:82-Niederlage nach Verlängerung beim Tabellenvierten SG Bergische Löwen umgehen sollte. „Einerseits ist es schade, dass wir nicht gewonnen haben, andererseits irgendwie cool, dass wir ein Topteam so in Bedrängnis bringen konnten.“ Obwohl die ersatzgeschwächt angetreten Gäste zumeist hinten lagen, „ging das Zeitfenster für den Sieg zwei Sekunden vor Schluss kurz auf“, sagte Schnelle. Der bei einem Wurfversuch von jenseits der Drei-Punkte-Linie gefoulte Sven Schermeng stand an der Freiwurflinie und hätte die mit zwei Punkten zurückliegenden Stürzelberger mit drei Treffern nach vorne bringen können. Er patzte jedoch einmal und schickte die Partie damit in die Verlängerung, „in der wir uns nicht clever angestellt haben“, bemängelte der Coach. Vorwürfe an die Adresse Schermengs gab es indes keine. Ganz im Gegenteil: „Sven hat überragend gespielt.“ Nicht so gut weg kamen die Schiedsrichter: „Wenn in einem so engen Spiel jede knappe Entscheidung gegen dich ausfällt, ist das schon sehr bitter.“