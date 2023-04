Basketball Elephants Grevenbroich stehen kurz vor dem Aufstieg

Das Match in Bensberg, wo zuvor schon die Topteams TG Düsseldorf und RheinStars Köln II Federn gelassen hatten, ging Trainer Ken Pfüller jedoch schwer an die Nerven. „Zwischendurch bin ich ein bisschen eskaliert“, gab er mit dünner Stimme zu. „Denn teilweise haben wir katastrophal gespielt. Das war ein krasser Kampf mit geilen Momenten.“ Übel war der Start, den Mathis Kämper und Lukas Stelberg mit je zwei Dreiern zur 16:8-Führung (6.) der Gastgeber garnierten. In der ersten Hälfte, in der beide Viertel an die Löwen gingen (28:25, 21:18) hielt die Elephants mit 20 Punkten vor allem Casey Carpinello auf Augenhöhe. Ernsthafte Sorgen machte sich sein Coach aber noch nicht, ahnte er doch, „dass die Löwen das nie übers ganze Spiel durchhalten würden.“ An der Wende im mit 25:17 gewonnenen dritten Abschnitt hatten die beiden „Oldies“ im Team großen Anteil: Marc Rass (35 Jahre) erzielte nach dem Seitenwechsel zwölf seiner am Ende 14 Punkte (drei Dreier), Center Brahim Azzouz (40) kam ebenfalls auf 14 Zähler und sicherte den Gästen einige wichtige Rebounds. Trotzdem wurde es noch mal eng: In der 37. Minute noch mit 87:78 vorne, zeigte der Tabellenführer der 2. Regionalliga plötzlich Nerven und führte in der letzten Spielminute nach zwei von Tim Bruns verwandelten Freiwürfen nur noch mit 89:86. „Da war bei uns wenig Souveränität zu spüren“, bemängelte Pfüller. Erst ein sicheres Händchen an der Freiwurflinie von Jonathan Coles (2/2) und Fabian Berens (2/2) brachte Grevenbroich ins Ziel. „Und danach waren wir natürlich überfroh“, sagte der Trainer, mahnte aber sofort: „Wir sind noch nicht aufgestiegen.“ Im Heimspiel am Samstag ab 19.30 Uhr gegen den Tabellensiebten SG Sechtem müsste ein Sieg her, danach könnten sich die Elephants am letzten Spieltag bei den RheinStars sogar eine Niederlage leisten, haben sie den direkten Vergleich mit den dann womöglich punktgleichen Düsseldorfern auf Rang zwei doch gewonnen.