Basketball-Regionalliga Elephants Grevenbroich spielen in Essen noch um die Play-offs

Denn noch vor zwei Wochen schwebte der Neuling nach einer gruseligen Serie von sieben Niederlagen in Folge in akuter Abstiegsgefahr. Erst der in der Verlängerung eingebrachte 92:90-Sieg beim SV Haspe 70 und die 71:86-Pleite der Telekom Baskets Bonn II am Tag darauf in Wulfen sorgten für Erleichterung. Dass seine Schützlinge vor Wochenfrist mit dem 93:89-Erfolg im letzten Heimspiel über den UBC Münster II sogar in den Kreis der ernsthaften Play-off-Kandidaten zurückkehrt sind, überrascht Trainer Mahmoud Al-Abed freilich gar nicht. Er habe das immer im Gefühl gehabt, sagt der Syrer und hat das sogar schwarz auf weiß. Nach der 53:73-Schlappe am 17. Februar in Deutz sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung: „Mein Ziel ist, noch drei Spiele zu gewinnen – für die Play-offs.“