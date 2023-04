Basketball Elephants sind zurück in der Regionalliga

Seit der Karnevalspause sind die Elephants ungeschlagen und verdienten sich mit fünf Siegen in Folge zwei Matchbälle. Dass sie am Samstag gegen starke Toros gleich den ersten zu nutzen wussten, war darum fast logisch. Mit dem bald 41 Jahre alten Center Brahim Azzouz, für den am Ende 21 Punkte, 16 Rebounds und ein No-Look-Pass auf Fabian Berens zum 40:29 (17.) zu notieren waren, als Anker in der Mitte ließen sie die SG Sechtem, bei der sich Bigman Allen Onyia (21 Punkte/11 Rebounds) und der agile Florian Meilands (13 Punkte) die Bestnoten verdienten, nur zweimal an der Überraschung schnuppern: Beim 24:28 (5.), auf das kurz darauf prompt eine 12:0-Serie zum 48:29 (20.) folgte. Und beim 58:68 (32.) zu Beginn des Schlussabschnitts, dem Marc Raß, der zuvor schon mit den Bayer Giants und Fastbreak Leverkusen sowie der TG Düsseldorf Aufstiege gefeiert hatte („Es müssten jetzt insgesamt so sieben, acht sein.“), Jonathan Coles und Brahim Azzouz die ernorm wichtigen Punkte zum 74:58 (33.) entgegensetzten. Denn der nächste Angriff der Hausherren versetzte die Halle in eine Art Schockzustand: Auf dem Weg zum Korb wurde Casey Carpinello in der Luft böse abgeräumt, knallte aufs Parkett und ließ sich dort noch ganz unter dem Eindruck des üblen Fouls zum Fluch „Fuck you!“ in Richtung des Übeltäters verleiten. Daraufhin schickte ihn das nicht auf Topniveau agierende Schiedsrichtergespann Jan-Niklas Ranff/Marco Krause vom Feld – die Saison ist für den Italo-Amerikaner damit beendet.