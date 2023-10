Basketball-Regionalliga Elephants Grevenbroich rechnen in Leverkusen mit „Geisterspiel-Atmosphäre“

Nicht schon wieder! Am vierten Spieltag der Basketball-Regionalliga West waren die NEW’ Elephants schon einmal beim Nachwuchs eines Bundesliga-Klubs angetreten und hatten mit dem 87:107 bei den Telekom Baskets Bonn II eine gehörige Tracht Prügel eingesteckt. Am Freitagabend (Anpfiff 20 Uhr) geht es zum in der Tabelle mit 4:10 Punkten nur unwesentlich besseren TSV Bayer 04 Leverkusen II, dessen Profis in der 2. Bundesliga (Pro B) spielen. Und abermals vermag der Grevenbroicher Trainer Ken Pfüller kaum einzuschätzen, „ob das ein Gegner ist, der uns liegt.“ Kommt halt drauf an, wer am Freitag für die jungen Giants aufläuft. Ganz sicher dabei sind diese Jungs: Thomas Michel (28 Jahre) hat für die Telekom Baskets Bonn schon in der 1. Liga gespielt und ist nach fünf Einsätzen mit im Schnitt 19,2 Punkten bester Scorer der Bayer-Bubis. Yannick Kneesch (27) ist im Bonner Trikot ebenfalls schon in der BBL aufgelaufen. In Leverkusen ist er bislang mit durchschnittlich 14,5 Zählern dabei. Jonas Gottschalk (12,4 Punkte/9,4 Rebounds) ist mit einer Körpergröße von 2,18 Meter ein wahrer Gigant, räumte unter den Körben bereits für die RheinStars Köln und die Bayer Giants Leverkusen in der Pro A auf. Am 78:66-Sieg des TSV beim bärenstarken Neuling UBC Münster II war der 24-Jährige mit 21 Punkten und 17 Rebounds beteiligt. Sieht nach einer Menge Arbeit aus für Elephants-Center Shore Adenekan, zumal sein Positionskollege Marc Müller (Corona) weiter ausfällt.