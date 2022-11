Basketball : Elephants begeistern ihre Fans

Grevenbroich Die Basketballer aus Grevenbroich unterliegen in der zweiten Runde des WBV-Pokals dem klasenhöheren TVO Biggesee nach großen Kampf in letzter Sekunde mit 81:83.

Der Showdown war filmreif: Mit unbarmherzig heruntertickender Spieluhr zog Casey Carpinello aus dem Drei-Punkte-Territorium ab – und traf, obwohl strauchelnd und hart bedrängt von seinem Gegenspieler Phillip Becker, zum 81:81-Ausgleich für die NEW‘ Elephants. Doch sein großer Widersacher Shawn Scott schlug für den TVO Biggesee eikalt zurück. Er krönte seine 4,6 Sekunden vor Schluss gestartete Attacke per Sprungwurf zum 83:81. Und da die Gastgeber in den verbleibenden 1,8 Sekunden keinen Wurf mehr zustande brachten, reichte den Gästen aus Olpe der Korb ihres Topscorers zum Einzug in die dritte Runde des WBV-Pokals.

Weil seine Truppe im Duell mit dem klassenhöheren Regionalligsten aber genial mitgehalten hatte, grämte Grevenbroichs Trainer Ken Pfüller nur der letzte erfolgreiche Abschluss Scotts ein wenig, hatte der athletische und sprunggewaltige US-Profi seine Mannschaft doch am Abend zuvor in der Liga genauso den Weg zum 96:93-Erfolg nach Verlängerung bei Bayer Leverkusen II geebnet.

Dies störte am Ende der packenden Partie aber weder ihn, seine Schützlinge und schon gar nicht die mehr als 250 Zuschauer in der Halle. Dass der ungeschlagene Tabellenführer der 2. Regionalliga mit dem von Jessy Kangaba (21 Punkte), Bilal Atli (15 Punkte/12 Rebounds) und Scott (19) angeführten Black Flyz jederzeit auf Augenhöhe agierte, nahm der Coach als Bestätigung für die seit dem Abstieg in Grevenbroich geleistete Arbeit, „denn es ist nicht einfach, in der 2. Regio einen so starken Kader zusammenzustellen.“ Bestnoten verdienten sich Carpinello (26) und Jonathan Broer (19).