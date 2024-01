Basketball-Regionalliga Elephants kommen im Duell der Aufsteiger unter die Räder

Die Leistung seiner Jungs verärgerte ihn dagegen sehr. „In der Offensive war das zum Teil gar nicht schlecht und wenn wir optimal getroffen hätten, wäre es viel knapper geworden. Aber warum wir auswärts wie zuvor schon in Münster und Bonn wieder so auf die Fresse kriegen, verstehe ich einfach nicht.“ Bereits im ersten Viertel, bemängelt er, sei die anfänglich noch hohe Intensität im Spiel seiner Schützlinge mit den ersten Wechseln merklich abgeflaut. „Und danach sind wir auch nie wieder richtig reingekommen.“ Das zweite Viertel ging mit zehn Punkten Differenz verloren, endgültig aus dem Ruder lief das Match im mit 20:36 verlorenen dritten Abschnitt. Und das lag vor allem an Salzkottens US-Profi Keith Hayes, für den schließlich 35 Punkte (4/8 Dreier) zu notieren waren. Pfüller: „Er hat gemacht, was er wollte. Er hat uns einfach zerstört.“ Mitzuhalten wusste bei den Elephants nur Fritz Hoffmann mit am Ende 22 Punkten. „Er war die einzig positive Überraschung“, lobte der Coach seinen Shooting Guard.