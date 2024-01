Basketball-Regionalliga Elephants können ihren Sieg gegen Bonn veredeln

„Ich war sehr erleichtert nach dem Sieg gegen Bonn. Ich hoffe, dass das ein Gradmesser für die restliche Saison war“, sagt der Elephants-Coach. Gegen Bonn lief zwar bei Weitem noch nicht alles rund, doch am Ende brachten die eigene Nervenstärke zwei wichtige Zähler ein. Und davon sollen noch möglichst viele hinzukommen, damit der Blick nach unten bald nicht mehr nötig ist und höhere Ziele ins Visier genommen werden können. „Ich würde schon gerne die Play-offs erreichen, aber das ist aktuell noch kein Thema“, erklärt Pfüller, dessen erste Priorität aktuell aber Salzkotten ist. Gute Erinnerungen hat er noch an das Hinspiel, das seine Mannschaft nach einem deutlichen Halbzeit-Vorsprung am Ende mit 101:93 gewann. In der Anfangsphase der Saison brauchte die Truppe aus dem Kreis Paderborn eine ganze Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, verlor viele Spiele knapp. Doch irgendwann drehte sich das Blatt, inzwischen ist das Team von Trainer Martin Krüger an den Elephants vorbei auf Platz drei geklettert.