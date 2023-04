Basketball Elephants kämpfen um den ersten Matchball

Wenn es ganz gut läuft, könnten die Basketballer der NEW‘ Elephants am Saisonende auch als bester Vizemeister der 2. Regionalliga zurück ins Oberhaus des Westdeutschen Basketball-Verbandes kehren. Doch an diese Möglichkeit verschwendet Trainer Ken Pfüller für den Moment überhaupt keinen Gedanken. Er will das von Anfang an ausgelobte Ziel mit seinen Jungs aus eigener Kraft erreichen – und verfolgt darum diesen Fahrplan: Am Samstag (20 Uhr) sollen sich die Grevenbroicher Korbjäger mit einem Sieg bei den Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach den ersten von zwei Matchbällen verdienen. Im Idealfall reichte ihnen dann schon der erste am 29. April im heimischen Elephants-Dome gegen die SG Sechtem.