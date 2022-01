Basketball : Elephants geben nicht klein bei

Grevenbroich Das Schlusslicht der Regionalliga West hofft weiter unverdrossen auf den Klassenverbleib. Westdeutscher Basketball-Verband (WBV) ergänzt die Quarantäneregelungen.

Am Montagabend endet im Basketball die Wechselfrist. Bis zum Schluss hatte Trainer Ken Pfüller beim personell unverschuldet in Not geratenen Regionalligisten NEW‘ Elephants gehofft, seinen Kader im Abstiegskampf noch mal verstärken zu können. Vergeblich. Es bleibt grundsätzlich bei Alejandro Vergara und Anton Zraychenko. „Bis Mittwoch gab es noch zwei sehr interessante Anbahnungen, aber die haben sich zerschlagen“, sagt der in den vergangenen Wochen äußerst umtriebige Coach.

Einig sind sich die Grevenbroicher zwar auch mit Joel Lukeba. Doch der athletische Big Man erhält von der TG Rote Erde Schwelm (2. Regionalliga) keine Freigabe und fällt damit für die anstehenden Partien in Ibbenbüren am Samstag und gegen Dorsten in der Woche darauf aus. Sogar ganz abschreiben muss Pfüller Center Daniel Okah Wegener. Den hatten er schon fest eingeplant, musste aber inzwischen von dessen Agenten erfahren, dass der 2,06 Meter große Mann fürs Grobe nun doch nach Dorsten zurückkehren wolle. „Sehr enttäuschend“, findet er das. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Bastian Becker geht es gut, der Ur-Grevenbroicher wird am Donnerstag aus der Quarantäne entlassen. Ob er schon in Ibbenbüren in den aktiven Kader zurückkehren kann, ist allerdings noch offen. Gut möglich jedoch, dass im Teutoburger Wald Tim Elkenhans sein Comeback feiert. Der vor allem in der Defensive ungemein wertvolle Energizer brennt nach überstandenem Kahnbeinbruch an der Handwurzel auf seinen Einsatz. Auch Zraychenko kommt nach seiner langen Zwangspause allmählich wieder in Form. Das macht Pfüller optimistisch, trotz des Sechs-Punkte-Abstands zum rettenden Ufer. „Noch ist alles möglich“, sagt er kämpferisch.