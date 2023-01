Basketball Rasante Punkte-Gala von Marc Rass

In seinem Sog fanden auch die Teamkollegen zurück zu gewohnter Stärke: Carpinello kam noch auf 22 Zähler (davon 17 in der zweiten Hälfte), zweistellig zu punkten wusste zudem Din Pobric und Jonathan Coles (beide 13). Weil seine Truppe im zweiten Viertel endlich in die Spur fand, nutzte Pfüller die Gelegenheit, um auch den Leuten aus der zweiten Reihe wie Joel Lukeba und Florian Riedl mehr Spielpraxis zu verschaffen. Er hielt die Mannschaft jedoch an, über die vollen 40 Minuten aufs Gas zu drücken. „Wir haben durchgezogen bis zum Schluss.“ Deshalb zog er seinen Hut vor dem beherzten Auftritt der angeschlagenen Wuppertaler: „Die waren richtig down, haben sich aber den Hintern aufgerissen.“ Am Wochenende haben die Elephants frei, das nächste Spiel bestreiten sie am 27. Januar in Schwelm.