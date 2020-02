Basketball : Elephants gehen auch in Recklinghausen leer aus

Grevenbroich Gegen Myers und Adriaans ist kein Kraut gewachsen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt Citybasket Recklinghausen für die NEW’ Elephants in der Basketball-Regionalliga als einer der Hauptkonkurrenten um einen Platz in den Play-offs. Doch nach sieben Grevenbroicher Niederlage in Folge trennen die Teams in der Tabelle mittlerweile satte zehn Punkte. Im Gegensatz zur höchst ärgerlichen 80:88-Schlappe im Hinspiel ging Trainer Jason Price darum nach dem 74:91 (Halbzeit 36:41) am Samstag recht schnell zur Tagesordnung über.