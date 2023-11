Basketball-Regionalliga Elephants feiern Halloween mit ganz speziellem Horror-Video

Zu Beginn der Trainingseinheit der NEW‘ Elephants am Montag blieben die Basketbälle im Schrank. Stattdessen präsentierte Trainer Ken Pfüller seinen Jungs passend zu Halloween das (Horror-) Video von der 76:108 Heimpleite zwei Tage zuvor gegen den Deutzer TV. Das Ergebnis war niederschmetternd: „Wir haben nichts von dem gemacht, was wir uns vorgenommen hatten – weder in Offensive noch in der Defensive“, stellt der Coach fest, fasste sich indes auch an die eigene Nase: „Wir haben schon das Richtige trainiert und das Richtige gesagt, aber wohl nicht deutlich genug, einfach zu unverbindlich. Ich hätte vor allem in der Offensive mehr die Hand über unser Spiel halten müssen.“