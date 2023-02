Basketball Elephants angespannt, Düsseldorf im Aufwind

Vor dem zweiten Duell mit dem Titelverteidiger am Samstag (19.30 Uhr) im heimischen Elephants-Dome in Gustorf hat Trainer Ken Pfüller („Das wird ein ganz, ganz hartes Spiel.“) darum fast ein bisschen Angst. Das liegt freilich in erster Linie an seiner Truppe. Die marschiert bislang zwar ohne Niederlage (13:0-Siege) durch die Liga, befinde sich nach dem Triumph gegen die RheinStars aber in einem kleinen Abwärtstrend, stellt der Coach leicht besorgt fest. Das aktuellste Beispiel ist der 108:98-Erfolg (Halbzeit 54:47) im Nachholspiel am Mittwoch bei den noch in den Abstiegskampf verstrickten Sechtem Toros.