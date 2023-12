Basketball-Regionalliga Elephants bekommen Sieg auf dem Silbertablett serviert

Aus diesem Grund hat er für den für Grevenbroich schon spielfreien 16. Dezember ein Testspiel bei den Südwest Baskets Wuppertal (2. Regionalliga) ausgemacht. Und er hätte auch gerne am 23. und 30. Dezember gespielt, „damit die Pause nicht so groß wird. So bleiben uns bis zum vielleicht vorentscheidenden Spiel am 6. Januar gegen die Telekom Baskets Bonn II nur zwei Trainingseinheiten.“ Frei haben seinen Jungs vom 22. Dezember bis 3. Januar.