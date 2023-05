Basketball Elephants Grevenbroich feiern trotz Niederlage in Köln

Die ohne ihren gesperrten Topscorer Casey Carpinello angetretenen Gäste begannen noch ganz ordentlich, gewannen das erste Viertel mit 22:16. „Ich habe eine ursprünglich mal für den Notfall einstudierte Defensiv-Variante ausprobiert, und das hat am Anfang gut funktioniert“, sagte Pfüller. Doch als er dazu überging, „Konstellationen aufs Feld zu bringen, wo ich wusste, dass das schwierig wird“, schlugen die Hausherren, die in Max Dohmen wieder auf ihren besten Spieler verzichtet hatten, zurück. Nach dem mit 13:31 verlorenen zweiten Abschnitt urteilte Pfüller: „Das war richtig schlecht von uns.“ Nach dem Seitenwechsel sicherten sich die Elephants zwar beide Viertel (22:19, 19:16), doch die Wende gelang ihnen nicht mehr. Trotzdem ging es im Anschluss an die Partie in bester Stimmung in die Kölner City, wo in der Sportsbar „Joe Champs“ und im „Club Einundfünfzig“ die Rückkehr in die Regionalliga ausgiebig gefeiert wurde.