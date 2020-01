Basketball : NEW’ Elephants droht nächste Tracht Prügel

Grevenbroich Für den personell arg dezimierten Basketball-Regionalligisten aus Grevenbroich geht es gegen Herford nur um Schadensbegrenzung.

Die Lage beim Basketball-Regionalligisten NEW’ Elephants ist mies. „Und es wird auch nicht besser“, sagt Manager Hartmut Oehmen vor dem Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr, Großsporthalle Gustorf am Torfstecherweg) gegen die BBG Herford.

Läuft es normal, gibt es für die Grevenbroicher wie schon vor einer Woche beim 62:111 in Ibbenbüren Prügel. Denn die personelle Situation ist unverändert: Ryon Howard liegt mit seinen im Match gegen Leverkusen II erlittenen Knieblessuren zwar noch nicht auf dem OP-Tisch, fällt aber ebenso weiter aus wie der am Oberschenkel verletzte David Markert. Auch für den nach Düsseldorf abgewanderten Topscorer Jamal Smith ist kein Ersatz in Sicht. Und ausgerechnet in dieser so angespannten Situation beschert der Spielplan den Elephants die härtesten überhaupt nur denkbaren Prüfungen: Ibbenbüren in der vergangenen Woche, jetzt Herford und Ende des Monats Regionalliga-Tabellenführer RheinStars Köln.