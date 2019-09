Basketball : Elephants verlieren zum Auftakt

Grevenbroich Grevenbroich unterliegt bei der BG Dorsten mit 81:87.

Dass das mit einem erfolgreichen Start in die Basketball-Saison für die in der Regionalliga spielenden NEW’ Elephants nichts werden würde, hatte sich bei der 81:87-Niederlage (Halbzeit 33:45) in Dorsten im Grunde genommen schon vor dem Anpfiff angedeutet. „Da hieß es plötzlich, wir müssten drei Local Player auf dem Spielfeld haben“, so Manager Hartmut Oehmen. Das ist allerdings falsch: Gemäß § 31b der DBB-Spielordnung ist ein Akteur als „Local Player“ zu bezeichnen, wenn er – gleich welcher Nationalität – im Zeitraum U14 bis U19 mindestens drei Jahre lang einen Spielerpass in Deutschland hatte. In einem Spiel der 1. Regionalliga sind pro Mannschaft mindestens drei „Local Player“ auf dem Spielbericht einzutragen, davon müssen zu jeder Zeit mindestens zwei auf dem Spielfeld stehen. Das waren in der von Coach Jason Price aufgeführten Startformation der Elephants Nino Janoschek und David Feldmann.