Eishockey Zwei Talente schließen sich dem Neusser EV an

In Neuss geboren und dort auch den Großteil seiner Ausbildung als Spieler absolviert, dazu erst Anfang 20 – besser könnte Nils Neuen kaum zum NEV passen. Nach einem Jahr in Ratingen kehrt der Youngster in den Südpark zurück, wo er bereits in der Saison 2021/2022 seinen ersten Einsatz in der Regionalliga gefeiert hatte. Das Eigengewächs kann sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eingesetzt werden, ist aber fürs Erste in der Verteidigung eingeplant. Marco Piwonski kennt Neuen bereits aus seiner Trainerzeit beim 1b-Perspektivteam des NEV. Seine Einschätzung: „Nils ist ein junger und talentierter Spieler, der alle nötigen Qualitäten mitbringt. Wenn er weiter an sich arbeitet, wird er sich in der Regionalliga schnell durchsetzen.“